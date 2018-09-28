В Госдуме предложили создать госпрограмму ЗОЖ

АСТРАХАНЬ, 28 сен — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль предложил реализовать в России Государственную программу ЗОЖ, направленную на формирование привычек здорового образа жизни, правильного питания и воспитание ответственности россиян за собственное здоровье с ранних лет.

В пятницу комитет Госдумы по охране здоровья проводит выездное заседание, посвященное в том числе проблемам профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и формирования здорового образа жизни.

"На мой взгляд, проблема кроется в том, что сердечно-сосудистые заболевания "вырастают" из "цивилизационных" причин. Это доминирование малоподвижного образа жизни, плохое питание — фаст-фуд, перекусы на бегу и так далее, чрезмерно высокие психологические нагрузки. Мы безобразно относимся к своему здоровью и как результат — уже к 30-40 годам становимся пациентами кардиологов", — сказал Огуль на заседании комитета.

По его мнению, для решения этой проблемы нужна комплексная государственная программа. "Подчеркиваю — государственная. Она должна включить в себя и здоровый образ жизни, и правильное питание, и воспитание ответственности граждан за свое здоровье с ранних лет", — добавил депутат.

Огуль заявил, что, несмотря на многомиллиардные расходы на государственные программы по развитию здравоохранения, развитие высокотехнологичной медицины, строительство и переоснащение кардиоцентров и кардиологических отделений больниц, радикального улучшения ситуации в России не происходит. По данным Минздрава, из порядка двух миллионов россиян, умерших в 2017 году, почти половина (47%) скончалась от болезней системы кровообращения. При этом ситуация с каждым годом ухудшается — в 2017 году число пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями выросло на 2,3% по сравнению с 2016 годом, сообщил Огуль.

"Нам необходима государственная программа, которая бы касалась не только и даже не столько медицинских вопросов, сколько комплексного подхода. В том числе и ответственности самого человека за свое здоровье", — подчеркнул депутат.