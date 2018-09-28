Глава Роспотребнадзора рассказала о новых штаммах вируса гриппа

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Два новых варианта штамма вируса гриппа пришло в Россию в 2018 году, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Новые штаммы, как правило, вводятся к каждому сезону — один, два, редко, но тоже бывает, три. У нас трехвалентная вакцина в стране. В этом году — два новых варианта вируса", — сказала Попова в интервью программе "Поздняков" на НТВ.

Она также сообщила, что каждый год Россия приращивает "5–7% от совокупного населения привитого". "В прошлом году перешагнули 50%, это очень хороший результат, который позволил нам пережить весь эпидсезон спокойно", — отметила глава Роспотребнадзора.

"Вся моя семья прививается отечественными вакцинами", — добавила она.