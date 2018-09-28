В Москве для украшения клумб вырастили более 6,5 миллионов тагетесов

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Более 6,5 миллионов тагетесов, или бархатцев, вырастили в Москве в 2018 году для украшения клумб столицы, сообщили в пятницу в комплексе городского хозяйства города.

"В 2018 году специалисты ГБУ "Озеленение" вырастили более 6,5 миллионов тагетесов. Эти цветы широко используются в оформлении городских цветников и клумб, так как легко приспосабливаются к затененным участкам и не прихотливы. Цветут тагетесы с июня и до заморозков", – говорится в сообщении.

Отмечается, что тагетесы известны в народе как бархатцы. Окраска их соцветий однотонная или двухцветная: желтая, оранжевая, красная, бордовая или белая. Так, в городском озеленении популярны три вида тагетесов: тагетес отклоненный, тагетес прямостоячий, тагетес тонколистный.

"Бархатцы родом из Южной и Центральной Америки, где дико произрастают от Нью-Мексико и Аризоны до Аргентины. В Европу эти жизнерадостные цветы попали в средние века", — рассказали в комплексе.