МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Покупатель iPhone, который купил место в очереди за 50 тысяч рублей и первым вошел в re:Store на Тверской в Москве, не смог приобрести смартфон, так как потерял деньги, пока стоял за телефоном, передает корреспондент РИА Новости с официального старта продаж в re:Store.

Компания Apple 12 сентября представила сразу три новые модели смартфонов — iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Цена на iPhone XS начинается от 87,99 тысячи рублей, а на iPhone XS Max — от 96,99 тысячи рублей. Мировые продажи iPhone XS и XS Max начались 21 сентября, в России они стартовали в пятницу. Крупнейшие российские ритейлеры отмечали повышенный спрос к новинкам уже на этапе предзаказа, который был открыт 21 сентября.

Очереди за новинками начали выстраиваться задолго до старта продаж. Возле магазина re:Store на Тверской улице в Москве первые три человека заняли очередь почти за неделю до старта продаж — в воскресенье, 23 сентября. По данным на четверг в очереди стояли более 100 человек, рассказали в пресс-службе компании.

По словам представителя re:Store Людмилы Семушиной, в день старта продаж ритейлер раздал всего 250 талонов. Она не уточнила, сколько всего сейчас человек в очереди.

Ровно в 9.00 мск магазин открыл свои двери для покупателей: пускали строго по номерам талонов. При этом первые восемь человек не объявились. Валерий с девятым талоном первым зашел в магазин, но не купил смартфон. "Купил место в очереди за 50 тысяч рублей за пять часов до открытия. Пока стоял здесь, потерял 170 тысяч рублей — они были в кармане", — сказал несостоявшийся покупатель. Но при этом выглядел он как человек, который простоял несколько дней в очереди и в итоге не смог продать свое место там.