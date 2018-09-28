Sputnik стал партнером ведущего игрока индийского медиарынка ANI

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Информационное агентство и радио Sputnik заключило соглашение о сотрудничестве с индийским информационным агентством Asian News International (ANI). На церемонии свои подписи под документом поставили первый заместитель главного редактора Sputnik Сергей Кочетков и исполнительный продюсер ANI Рави Хандеваль.

Соглашение предусматривает обмен контентом на английском языке. Стороны также выразили намерение укреплять профессиональные связи, договорившись рассмотреть возможность реализации специальных имиджевых проектов.

"Sputnik уделяет большое внимание налаживанию сотрудничества с игроками индийского медиарынка и поэтому особо ценит возможность установления надежных партнерских отношений с таким ведущим СМИ Индии, как информационное агентство ANI. Уверен, что обмен новостями и совместные инициативы с новым партнером позволят нашим странам наладить еще более тесное взаимодействие друг с другом", — отметил Сергей Кочетков.

"Россия не только стратегический партнер, но и большой друг Индии. Соглашение об обмене информацией между Sputnik и ANI позитивно скажется на российско-индийских отношениях в сфере медиа. Оно будет способствовать лучшему освещению России в Индии и Индии в России. Мы с нетерпением ждем начала обмена новостным контентом и другой информацией в рамках данного соглашения", — подчеркнул, в свою очередь, генеральный директор ANI Санджив Пракаш.

Asian News International — одно из крупнейших информационных агентств Индии и всей Южной Азии. Имеет более 100 представительств по всему миру, обеспечивает новостями средства массовой информации в Индии и других азиатских странах. Штаб-квартира агентства расположена в Нью-Дели.

Sputnik — одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском и французском в 130 городах мира и в интернете. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском и китайском. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 50 миллионов посетителей в месяц, количество подписчиков аккаунта Sputnik China в Вэйбо достигает почти 9 миллионов. В 22 редакционных центрах по всему миру от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.