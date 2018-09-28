В Москве дождь продлится до ночи субботы

Пешеходы на улице в Москве во время сильного дождя. Архивное фото

Пешеходы на улице в Москве во время сильного дождя. Архивное фото

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Дождь в российской столице продлится до ночи субботы, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос" в пятницу.

"Дождь будет практически целый день с небольшими перерывами и прекратится только с началом ночи", — сказал собеседник агентства.

Ранее в "Фобосе" сообщили, что в Москве 28 сентября ожидается облачная погода с дождем и порывистым ветром. По информации синоптиков, в Москве в пятницу будет дуть порывистый юго-западный ветер, который к вечеру сменится на северо-западный, его скорость составит 7-12 метров в секунду при порывах до 15-20 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 735 миллиметров ртутного столба, однако после этого начнет повышаться.