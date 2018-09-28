Первый покупатель iPhone на Тверской простоял в очереди всего 2,5 часа

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Первый покупатель нового iPhone в re:Store на Тверской в Москве рассказал, что простоял в очереди всего 2,5 часа, а место в очереди не покупал, передает корреспондент РИА Новости с официального старта продаж в re:Store.

Компания Apple 12 сентября представила сразу три новые модели смартфонов — iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. В России продажи стартовали 28 сентября.

Так, очереди за новинками начали выстраиваться задолго до старта продаж. Возле магазина re:Store на Тверской улице в Москве первые три человека заняли очередь уже в воскресенье, 23 сентября. К четверг уже было более ста желающих купить новые сартфоны, рассказали в пресс-службе компании.

По словам представителя re:Store Людмилы Семушиной, в день старта продаж ритейлер раздал всего 250 талонов. Она не уточнила, сколько всего сейчас человек в очереди.

Ровно в девять утра магазин открыл свои двери для покупателей: пускали строго по номерам талонов. При этом первые восемь человек не объявились. Валерий с девятым талоном первым зашел в магазин, но ничего не купил.

Следующий покупатель по имени Анатолий приобрел iPhone ХS Max 512 Гб. По его словам, он не стоял в очереди пять дней.

"Пришел в 6.30, получил талон. И место в очереди себе не покупал. Очень рад покупке", — сказал он.

Цена на iPhone XS начинается от 87,99 тысячи рублей, а на iPhone XS Max — от 96,99 тысячи рублей.