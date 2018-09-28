Первый покупатель iPhone на Тверской простоял в очереди всего 2,5 часа

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Первый покупатель нового iPhone в re:Store на Тверской в Москве рассказал, что простоял в очереди всего 2,5 часа, а место в очереди не покупал, передает корреспондент РИА Новости с официального старта продаж в re:Store.
Так, очереди за новинками начали выстраиваться задолго до старта продаж. Возле магазина re:Store на Тверской улице в Москве первые три человека заняли очередь уже в воскресенье, 23 сентября. К четверг уже было более ста желающих купить новые сартфоны, рассказали в пресс-службе компании.
По словам представителя re:Store Людмилы Семушиной, в день старта продаж ритейлер раздал всего 250 талонов. Она не уточнила, сколько всего сейчас человек в очереди.
Следующий покупатель по имени Анатолий приобрел iPhone ХS Max 512 Гб. По его словам, он не стоял в очереди пять дней.
"Пришел в 6.30, получил талон. И место в очереди себе не покупал. Очень рад покупке", — сказал он.
Цена на iPhone XS начинается от 87,99 тысячи рублей, а на iPhone XS Max — от 96,99 тысячи рублей.