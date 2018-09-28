В Москве завершили работы по благоустройству территории НИИ Склифосовского

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Работы по благоустройству территории НИИ им. Склифосовского завершились в столице, сообщил журналистам в пятницу заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Работы по благоустройству и озеленению территории НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского завершены. В течение августа обновили инженерную инфраструктуру и наружное освещение, проложили кабельную канализацию, заменили асфальт, разбили газоны, оборудовали детскую и спортивную площадки", — сказал он.

Для комфортного подъезда к медучреждению машин экстренной скорой помощи, а также сотрудников и пациентов, на внутренней территории заменили асфальтобетонное покрытие площадью 8,9 тысячи квадратных метров.

Дополнительную безопасность теперь, по словам заммэра, обеспечивают установленное по периметру новое ограждение, пост охраны и шлагбаум. Кроме того, на территории института разбили газоны площадью 7 тысяч квадратных метров и установили скамейки, урны, цветочные вазоны.

"Для удобства посетителей и пациентов уличный тротуар и пешеходные дорожки замостили гранитной плиткой. Также отремонтировали лестничные спуски приемного отделения и донорского центра площадью 120 квадратных метров. Для маломобильных групп населения оборудовали пандус и уложили тактильную плитку", — добавил Бирюков.

Как напомнили в пресс-службе комплекса городского хозяйства, институт скорой помощи был основан в 1923 году на базе одной из старейших московских больниц. Сегодня НИИ является крупным научно-практическим центром, занимающимся проблемами скорой медицинской помощи, неотложной хирургии, реанимации, сочетанной и ожоговой травмы, неотложной кардиологии и острых отравлений. Именно здесь лечат больных с наиболее тяжелыми и осложненными острыми хирургическими заболеваниями и травмами.