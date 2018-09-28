Кемеровское УФАС предлагает внести поправки в закон о рекламе для граффити

КЕМЕРОВО, 28 сен — РИА Новости. Кемеровское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) планирует направить в головное ведомство предложение о внесении изменений в закон о рекламе, чтобы регулировать появление коммерческих граффити на фасадах зданий, сообщает пресс-служба УФАС.

По данным ведомства, с таким предложением обратились специалисты управления городского развития по вопросам дизайна и рекламы мэрии Кемерово. Поводом для этого стал инцидент с рекламой одного из сотовых операторов, закрасившего своим рисунком фасад многоэтажного жилого дома на проспекте Ленина.

Рабочая группа при общественно-консультативном совете УФАС обсудила, что в настоящее время этот вопрос регулируется только актами на местном уровне. При этом граффити не подпадает под требования статьи 19 закона "О рекламе", предусматривающей правила распространения наружной рекламы и рекламных конструкций, поскольку конструкцией такой рисунок на фасаде не является.

"Управление городского развития внесло предложение рассмотреть вопрос о размещении рекламы путем нанесения граффити на фасады здания. Кемеровское УФАС совместно с присутствующими экспертами решили сформировать предложение о внесении изменений в закон о рекламе и направить их в Федеральную антимонопольную службу", — сообщили в ведомстве.

В управлении также пояснили, что рабочая группа создана при общественно-консультативном совете УФАС для повышения эффективности государственного надзора за соблюдением законодательства РФ о рекламе. Ее основная задача — экспертная оценка содержания спорной рекламы и воздействия на потребителей.