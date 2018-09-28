Первый глава РЖД рассказал о вагонах Ельцина и Путина

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Вагон для переговоров президента России был спроектирован по заказу ФСО с учетом абсолютной безопасности его лично и с учетом его работы, как главы государства, рассказал в интервью РИА Новости занимавший пост главы министерства путей сообщения (МПС, предшественник ОАО РЖД") и ставший позднее первым главой РЖД Геннадий Фадеев.

На сайте Кремля есть фотография от июня 2003 года, на которой глава МПС Фадеев с президентом РФ Владимиром Путиным. Они сидят в необычном вагоне. Посередине стоит зеленый стол, на окнах необычные для простого вагона шторы, на столе телефон.

"Вы видели на самом деле обычный вагон для переговоров президента страны. Он в составе президентского поезда прицеплен к спецвагону лично для президента. Он спроектирован по заказу ФСО с учетом полной, абсолютной безопасности его лично и с учетом его работы, как президента", — рассказал Фадеев.

По его словам, в 1996 году он ехал с президентом страны Борисом Ельциным в его спецвагоне, когда он направлялся на юг страны.

"Но у Владимира Путина более современный", — добавил он.

Фадеев рассказал, о чем говорили тогда с Путиным.

"О реформе, о Ладожском вокзале с его огромной инфраструктурой, куда мы и ехали на открытие. Мы прибыли в 8 часов 30 минут на вокзал, была хорошая погода, горожане, пассажиры с большой теплотой благодарили за этот необычный вокзал. В заключение осмотра вокзала президент в книге отзывов на первой странице написал: "Молодцы!" в адрес строителей и эксплуатационников", — вспоминает глава МПС.