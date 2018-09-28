МОСКВА, 28 сен — РИА Новости, Ирина Халецкая. Уже вторую неделю Челябинск задыхается от мусора. Коллапс начался 11 сентября: прием отходов на городской свалке закрыли, и несколько компаний демонстративно отказались вывозить отходы. В итоге областной центр за две недели утонул в нечистотах: по улицам бегают крысы и тараканы, распространяется едкий запах. Власти ввели режим ЧС и выделили 14 миллионов на ликвидацию несанкционированных свалок. Возбуждено уголовное дело о халатности. Однако пока ситуация особо не поменялась. Как будут очищать город-миллионник — в материале РИА Новости.

Короли вонючей горы

"Во дворах Паркового дети все еще играют около насыпей зловонного мусора — они как "генералы" помоек! Друзья по всей России в ужасе", — жалуется в соцсетях жительница Челябинска Татьяна Томас. В ее дворе, как и в других местах в центре города, уже две недели не вывозили мусор, в результате выйти на улицу без слез просто нельзя. "И это даже не слезы отчаяния — глаза режет от вони", — сетует пенсионерка.

Больше всего пострадал Калининский район — он стал самым грязным из семи входящих в Челябинск муниципалитетов. Местный житель Юрий Неважно шутит, что скоро забудет, как выглядит мусоровоз, настолько техника редкий гость в этих краях. Здесь даже засыпали экоконтейнеры для раздельного сбора мусора. "А говорят еще, что у нас культуры не хватает. Мы бы и рады сортировать отходы, но ведь даже эти не увозят", — жалуется Ольга Никонова (фамилия изменена).

Городские паблики в соцсетях быстро заполнились сообщениями, где фотографии с мусором во дворах, крысами и тараканами, облюбовавшими свалки. Приближаться к таким контейнерам не только противно из-за зловонного запаха, но и опасно.

Больше всего переживают молодые мамы: в Сети они жалуются, что боятся выходить на улицу и гулять с детьми, поскольку в разлагающихся отходах запросто может развиться инфекция, а там и до эпидемии недалеко.

"Мы звоним в мэрию ежедневно, в управляющие компании, в Роспотребназдор — бесполезно. На наши жалобы никакого внимания. Свалка растет", — разводит руками молодая мама Ольга Жалченко.

На сайте Роспотребназдора по Челябинской области есть только одно сообщение касательно мониторинга ситуации: по данным специалистов, все предельные значения вредных веществ в воздухе в норме, угрозы эпидемии нет.

"Подарок ко Дню города"

Каким образом город-миллионник оказался в эпицентре мусорного коллапса? Все началось 11 сентября, когда мэр Челябинска Евгений Тефтелев на очередном аппаратном совещании заявил, что городская свалка больше не будет принимать отходы. Эту новость он иронично назвал "подарком ко Дню города", поскольку попытки закрыть полигон предпринимались не раз еще с 1980-х.

Свалка не соответствовала законодательству, скорее напоминала стихийную гору мусора, которая почти подступала к жилым домам. Важно понимать, что новый полигон в Чишме (в 50 километрах от города) собираются построить только через два года. А пока, по задумке местных властей, компании должны были вывозить отходы на ближайшие к Челябинску специализированные пункты — в Полетаево.

При этом тарифы на вывоз мэрия поднимать не собиралась, потому как в конце года начнет работу новый региональный оператор — "Центр коммунального сервиса" из Магнитогорска, который сам утвердит расценки и будет администрировать все потоки. Такое положение дел не понравилось перевозчикам: по их мнению, раз маршрут увеличился, выросли затраты на топливо, обслуживание, то и тарифная ставка должна расти. В итоге 11 из 16 частных перевозчиков потребовали повысить расценки в четыре раза, а до тех пор отказались ездить на полигон в Полетаево. Свою позицию они озвучили в местных СМИ.

За неделю забастовки частных фирм отходов во дворах домов скопилось так много, что 24 сентября было уже не пройти. Прокуратура провела рейды по городу и выявила почти четыре сотни захламленных площадок. По итогам проверки ведомство передало материалы в Следственный комитет для возбуждения уголовных дел в отношении теперь уже бывшего директора МУП "Горэкоцентр" Игоря Галичина и директора "Горэкоцентр+" Сергея Мерцалова.

Мэрия был вынуждена объявить режим ЧС. Благодаря этому из резервного фонда оперативно выделили 14 миллионов рублей на разбор завалов. К работам приступили "Центр коммунального сервиса" и пять фирм-перевозчиков, которые от своих обязательств не отказывались изначально. По оценкам властей, на исправление ситуации уйдет неделя.

Кто виноват

Экс-директор МУП Игорь Галичин сейчас находится под следствием: его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере — как раз из-за неправомерного расходования бюджетных средств на рекультивацию городской свалки и исполнение подрядов по вывозу мусора. Суд ходатайствует об аресте Галичина, успевшего уйти в отставку за день до ввода режима ЧС в городе.

"В 2016 году руководители МУП заключили фиктивные договоры с фирмами, завысив стоимость фактически выполненных работ и услуг по погрузке, транспортированию твердых коммунальных и крупногабаритных отходов на городскую свалку, а также уборке контейнерных площадок в Челябинске. Тем самым они похитили свыше миллиона рублей", — сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В самом МУП не отрицают, что из-за закрытия полигона вывозить отходы с контейнерных площадок стало проблематично. В частности, увеличилось так называемое плечо вывоза — мусоровозы вынуждены затрачивать больше времени на дорогу от контейнеров до полигона ТБО.

"Это повлияло на число рейсов, которые водители выполняют за рабочую смену, и на количество контейнерных площадок, обслуживаемых одним мусоровозом", — пояснили в "Горэкоцентре".

Не дать варягу ничего

Но при этом уточнили, что вина здесь скорее не их, а подрядчиков — в сложный для города период те расторгли все контракты. "Сейчас заключен договор с "Центром коммунального сервиса". Пока мы пересматриваем маршруты вывоза. Все отходы, скопившиеся на контейнерных площадках МУП, будут вывезены", — пообещали в компании.

Власти области, однако, полагают, что сложности возникли вовсе не из-за опасений понести убытки, а вследствие передела мусорного рынка — с приходом магнитогорской компании-"варяга" пострадают аффилированные лица. В частности, пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федечкин намекнул РИА Новости, что в реальности проблема крутится вокруг трех-четырех конкретных бизнесменов, которые управляли всеми мусорными потоками.

"Было подготовлено и узаконено альтернативное место вывоза отходов. Оно не устроило перевозчиков, контролировавших 85% территории Челябинска. Ссылаются на то, что якобы невыгодно, однако мы четко понимаем: тариф экономически выверен, ведь другие компании, занимавшиеся вывозом, он устраивает. Но на этом рынке должно быть место только тем добросовестным перевозчикам, которые не занимаются шантажом властей в угоду собственных сверхприбылей, а честно и качественно выполняют свою работу", — объяснил он.

Источник в областном правительстве сообщил корреспонденту РИА Новости, что мусорный бизнес в городе был закручен в четко работающую схему: "Галичин, которого уволили, возглавлял МУП. Его брат через родственников и подставных лиц контролировал 85% вывоза". А вот какую информацию озвучили в местных СМИ: речь идет о компаниях, контролируемых семьей экс-министра экологии региона Александра Галичина и бизнесменом Сергеем Мелехиным.

По словам источника, перевозчикам, которые не хотели ездить в Полетаево, даже пошли на уступки и специально отменили плату полигону за захоронение. Это как раз и стало камнем преткновения.

"По сути, то на то и выходит, тариф увеличивать не имело смысла, ведь это ударило бы по кошелькам людей. Однако, по нашим ощущениям, раньше именно по захоронению приписывали объемы, деньги получали за воздух. Вот что на самом деле не устроило перевозчиков", — приводит версию собеседник.

Сейчас мусоровозы доставляют на полигоны по 350 тонн отходов ежедневно. В пресс-службе мэрии уточнили, что на помощь прибыли машины из Екатеринбурга, Кургана и других городов, чтобы ускорить работу. Перевозчики трудятся круглосуточно, чтобы днем убирались дворы, а ночью — территории поселков. Обещают, что в течение десяти дней все придет в норму.

Как работать дальше

Из-за произошедшего в Челябинске коллапса пришлось подкорректировать областной бюджет. По инициативе губернатора области Бориса Дубровского на ликвидацию последствий "мусорного бунта" к 14 миллионам из резервного фонда выделили еще восемьдесят восемь.

Региональное отделение Федеральной антимонопольной службы изучает действия перевозчиков на предмет сговора или злоупотребления доминирующим положением. Однако как дальше будет развиваться ситуация в регионе, пока непонятно. Оператор "Центр коммунального сервиса" должен начать работу с января 2019-го, но он до сих пор так и не согласовал тарифы.

Как утверждает наш источник, в этом тоже виноваты конкуренты. По его информации, еще летом 2017-го "Центр коммунального сервиса" подписал с властями Челябинской области соглашение сроком на десять лет. В 2018-м должны были пройти все торги, но челябинское УФАС закрыло уже пять конкурсов из-за жалоб участников рынка. Выдвигать претензии можно бесконечно, сетует он.

"Все потому, что бизнес гиперрентабельный. Сложные компетенции не требуются: приехал, загрузил, отвез, выгрузил — и все. Но влияния на него у заинтересованных лиц все меньше", — подытожил собеседник из правительства области.