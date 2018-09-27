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Общество

В России изменятся правила регистрации автомобилей

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© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкАвтомобили на дорогеАвтомобили на дороге
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. МВД ввело новые правила государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Автовладелец, получивший номерной знак в одном из отделов регистрации транспортных средств ГИБДД по Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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В частности, разрешается ставить на учет автомобили с электронными ПТС, использование которых для новых машин будет обязательным с 1 ноября 2019 года. Уже выданные бумажные ПТС продолжат действовать бессрочно, и владелец сможет заменить их на электронные по собственному желанию.

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, приказ закрепляет антикоррупционный механизм выдачи регистрационных знаков, увеличивается срок их хранения по заявлениям собственников транспортных средств с 180 до 360 суток.

"Кроме того, документом регулируется и значительно упрощается порядок внесения сведений о замененном двигателе автомобиля: теперь достаточно представить автомобиль на осмотр, по результатам которого сведения о номере двигателя будут внесены в паспорт транспортного средства и информационные системы Госавтоинспекции", — подчеркнула Волк.

Изготовление государственных регистрационных номеров для автомобилей. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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При этом замененный двигатель должен быть того же типа и модели, что и ранее установленный, не быть в розыске и иметь оригинальную заводскую маркировку.

Как отметила Волк, по результатам анализа обращений граждан и организаций уточнены процедуры выдачи регистрационных знаков "Транзит" на вывозимые машины. В соответствии с новым приказом, расширен перечень документов, подтверждающих факт утилизации авто и служащих основанием для проведения соответствующих регистрационных действий.

В случае наличия нескольких собственников автомобиля при постановке на учет на одного из них они смогут заполнить письменное заявление в ГИБДД лично либо выдать будущему водителю нотариально заверенное согласие.

Новый приказ разрешает ставить автомобиль на учет не только по паспорту, но и по временному удостоверению личности.

Своевременная мера

Глава Федерации автовладельцев Сергей Канаев заявил RT, что введение МВД новых правил регистрации автотранспортных средств и прицепов было своевременным.

В частности, он одобрил появление возможности регистрировать в ГИБДД машину с электронным паспортом транспортного средства.

Опознавательный знак Инвалид под стеклом автомобиля в Москве. архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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"Когда есть единая база, все паспорта транспортных средств, которые бывают утеряны, бессмысленны. Они могут служить для страховки, но это может быть временно. Переход на электронные паспорта намного надежнее, он лучше предохраняет от угонов", — сказал он.

По словам Канаева, упрощенная процедура согласования замены двигателя — стандартная международная практика.

"Двигатель — обычная запасная часть, как коробка передач, стартер", — пояснил он.

Мопеды и спорткары

Представитель научного центра безопасности дорожного движения МВД, разрабатывавшего новый ГОСТ, Андрей Капустин отметил, что появления особых регистрационных знаков для ретро-автомобилей, спорткаров и мопедов в ближайший год ждать не стоит.

Автомобили. Архивное фото
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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По словам Капустина, сейчас мопеды не подлежат регистрации, а спорткары и ретро-автомобили регистрируют на общих основаниях с остальными легковыми машинами. Он объяснил, что в новый ГОСТ включены госзнаки для этих транспортных средств, но их могут выдавать только после принятия соответствующих нормативно-правовых актов, которые будут регламентировать их регистрацию.

"Дело в том, что Госдума недавно утвердила новый закон о регистрации транспортных средств. Он предусматривает, что Госавтоинспекция не будет заказывать и выдавать кому-либо регистрационные знаки. Этот закон предусматривает норму, что правительством может быть утвержден порядок регистрации отдельных видов транспортных средств. Думаю, в ближайший год этого не будет, до вступления закона в силу", — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что госномера для мопедов будут такие же по размерам, как и новые знаки для мотоциклов. По словам Капустина, для мотоциклов регистрационные знаки уменьшены, так как на многих, особенно импортного производства, площадка не вмещает номер такого большого размера, как есть сейчас. Новый ГОСТ вводит регистрационные знаки для мототранспортных средств дипломатических и консульских представительств на красном фоне.

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