Пострадавшим от паводка в Якутии выдадут 34 жилищных сертификата

ЯКУТСК, 27 сен – РИА Новости. Премьер Дмитрий Медведев поручил выдать 34 жилищных сертификата жителям Якутии, пострадавшим от майского паводка, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Премьер-министр подписал распоряжение во вторник.

"Минфину России выдать правительству республики Саха (Якутия) 34 государственных жилищных сертификата для предоставления их гражданам, лишившимся жилого помещения в результате затопления паводковыми водами населенных пунктов республики Саха (Якутия), произошедшего в мае 2018 года", — говорится в документе.

Всего от весеннего паводка в Якутии пострадали 15 районов и Якутск. В зоне затопления оказались 63 населенных пункта, 1,4 тысячи домов, пострадавшими числятся 5,1 тысячи человек. В регионе действовал режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Сумма ущерба составила около 1,5 миллиарда рублей.