МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Перед введением обязательного Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по иностранному языку, надо посмотреть на готовность школьников к этой процедуре, заявил заместитель главы Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Надо, конечно, посмотреть перед этим шагом (введение ЕГЭ по иностранному языку — ред.) на готовность школьников к этой процедуре",- сказал Музаев на круглом столе в общественной палате.
Он отметил, что еще есть проблемы с введением обязательного ЕГЭ по иностранному языку. "Здесь еще есть проблемы. Мы исследования проводили, министерство тоже в курсе, все методические рекомендации тоже отправлялись в регионы", — подчеркнул Музаев.
В сентябре Васильева в интервью РИА Новости сообщила, что Минпросвещения не рассматривает разделение ЕГЭ по иностранному языку на базовый и профильный уровни.