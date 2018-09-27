МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Перед введением обязательного Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по иностранному языку, надо посмотреть на готовность школьников к этой процедуре, заявил заместитель главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

Ранее глава Рособрнадзора Сергей Кравцов сообщил, что обязательный Единый государственный экзамен по иностранному языку будет введен в 2022 году, задания уже разрабатываются. Министр просвещения Ольга Васильева ранее заявляла, что 2020 году планируется ввести пилот в 19 регионах РФ. На сегодняшний день иностранный язык сдает всего 11,5% школьников.

"Надо, конечно, посмотреть перед этим шагом (введение ЕГЭ по иностранному языку — ред.) на готовность школьников к этой процедуре",- сказал Музаев на круглом столе в общественной палате.

Он отметил, что еще есть проблемы с введением обязательного ЕГЭ по иностранному языку. "Здесь еще есть проблемы. Мы исследования проводили, министерство тоже в курсе, все методические рекомендации тоже отправлялись в регионы", — подчеркнул Музаев.

В сентябре Васильева в интервью РИА Новости сообщила, что Минпросвещения не рассматривает разделение ЕГЭ по иностранному языку на базовый и профильный уровни.