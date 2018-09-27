Во всех субъектах России появится сеть центров онкопомощи, заявила Голикова

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Сеть центров онкологической помощи появится практически во всех субъектах России, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Практически во всех субъектах Российской Федерации появится сеть центров онкологической помощи", — сказала Голикова журналистам.

Она отметила, что развитие инфраструктуры обеспечивается по основным социально-значимым заболеваниям, которые дают основной вклад в смертность — это сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.

В ходе прямой линии в июне президент РФ Владимир Путин сообщил, что на строительство и дооборудование онкологических центров в России до 2024 года выделят около 1 триллиона рублей.