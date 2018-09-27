В России введут новые правила регистрации автомобилей

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. МВД ввело новые правила государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, разрешается ставить на учет автомобили с электронными ПТС, использование которых для новых машин будет обязательным с 1 ноября 2019 года. Уже выданные бумажные ПТС продолжат действовать бессрочно, и владелец сможет заменить их на электронные по собственному желанию.

Также упрощается процедура согласования замены двигателя. При его замене на идентичный и юридически чистый мотор водителям не придется ехать в ГИБДД для регистрации. Инспекторы ДПС не будут сверять на дорогах номер силового агрегата, поскольку он указывается только в паспорте транспортного средства, который водитель возить с собой не обязан.

В случае наличия нескольких собственников автомобиля при постановке на учет на одного из них они смогут заполнить письменное заявление в ГИБДД лично, либо выдать будущему водителю нотариально заверенное согласие.

Кроме того, новый приказ разрешает ставить автомобиль на учет не только по паспорту, но и по временному удостоверению личности.