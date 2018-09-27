Голикова прокомментировала слова Кудрина о высоком уровне бедности в России

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, говоря об оценке главы Счетной палаты Алексея Кудрина уровня бедности населения, заявила, что эти данные относятся к 2017 году, в 2018 году же наметились более оптимистичные тенденции.
"Поскольку речь шла о 2017 годе, поскольку рассматривался вопрос исполнения бюджета 2017 года, то, безусловно, Алексей Леонидович приводил те показатели, которые характеризуют исполнение бюджета 2017 года. Действительно, к 2018 году показатели бедности были достаточно высокие, и ровно поэтому и в послании президента, и в указе президента от мая 2018 года снижение бедности в два раза было обозначено как национальная цель страны", — сказала Голикова журналистам.
По ее мнению, есть смысл дождаться показателей третьего квартала 2018 года, чтобы каким-то образом оценивать складывающиеся тенденции. "Но это 1,1 миллиона снижения, очевидно, связано с повышением уровня заработных плат, то есть с выполнением указанных задач, обозначенных указом 2012 года", — пояснила Голикова, добавив к причинам также повышение МРОТ, плановые индексации.