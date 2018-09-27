Голикова заявила о существенном снижении рождаемости

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России на сегодняшний день наблюдается существенное снижение рождаемости, происходит естественная убыль населения, согласно итоговым данным за семь месяцев.

"Сегодня мы наблюдаем существенное снижение рождаемости в результате того демографического спада, который связан с последствиями Великой Отечественной войны", — сказала Голикова журналистам.

"Сейчас за семь месяцев количество родившихся составляет 928,9 миллиона человек. К сожалению, пока за январь-июль мы имеем естественную убыль населения, то есть рождаемость ниже смертности", — добавила вице-премьер.