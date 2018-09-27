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Общество

Госдума приняла закон о совершенствовании пенсионной системы

(обновлено: 15:44 27.09.2018)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкТабло с результатами голосования на пленарном заседании Государственной Думы РФ о принятии в третьем чтении законопроекта по пенсионному законодательству. 27 сентябряТабло с результатами голосования на пленарном заседании Государственной Думы РФ о принятии в третьем чтении законопроекта по пенсионному законодательству. 27 сентября
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Депутаты Госдумы в третьем окончательном чтении приняли закон об изменениях пенсионной системы.

Председатель правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 25 сентября 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Из 415 парламентариев, присутствовавших на заседании, "за" проголосовали 332, против принятия закона выступили 83 депутата.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил собравшимся, что зарплаты и пенсии обычных людей намного ниже, чем зарплаты и пенсии депутатов Госдумы.

"Наша с вами задача сделать все для того, чтобы пенсия у наших пенсионеров росла, росла быстро. И эта как раз задача решена через принятие закона, который получил поддержку 332 депутатов", — сказал спикер.

Он подчеркнул, что начавшийся рост пенсий продолжится.

Помимо этого, Госдума ратифицировала конвенцию Международной организации труда о минимальных нормах соцобеспечения, которая предусматривает, что пенсия по старости должна составлять не менее 40 процентов от заработка гражданина.

Источник РИА Новости в Совете Федерации сообщил, что верхняя палата может рассмотреть поправки в пенсионное законодательства на своем ближайшем заседании 3 октября.

Деньги коррупционеров пойдут на пенсии

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования. 9 сентября 2018
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Памфилова: тема изменений в пенсионном законодательстве повлияла на выборы
Также сегодня депутаты приняли решение с 2019 года направить в бюджет Пенсионного фонда России средства, изымаемые у коррупционеров. Сюда включат как непосредственно деньги, полученные в результате коррупционных преступлений, так и средства от продажи конфискованного имущества, полученного в результате таких деяний.

По прогнозу Федерального казначейства, возможные поступления от этой инициативы в 2019-2024 годах могут составить 1,8 миллиарда рублей, отметил один из авторов законопроекта Андрей Исаев. Он подчеркнул, что эта сумма условна, так как никто не знает, сколько денег изымут у коррупционеров по решению суда.

Пенсии выше инфляции — национальная задача

Член комитета Государственной Думы РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Денис Парфенов и первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам национальностей Валерий Рашкин на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 26 сентября 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Володин сделал замечание депутатам КПРФ, пришедшим в Госдуму в футболках
Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, на что будут направлены средства, полученные в результате принимаемых мер по повышению пенсионного возраста.

"Одна из наших задач — это рост пенсий выше инфляций, что является также национальной целью. Все деньги от повышения пенсионного возраста должны пойти на решение этой задачи. И они должны уже позволить с января следующего года увеличивать пенсии на тысячу рублей в год, чтобы к 2024 году пенсия составила 20 тысяч рублей", — сказал Медведев на заседании правительства.

Работа над законопроектом

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Проект по пенсиям не предполагает индексацию работающим пенсионерам
Госдума в июле приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

Однако президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер для смягчения решения, которые озвучил в телеобращении к россиянам. В частности, глава государства выступил за возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста, в том числе повышение пособия по безработице для них и введение ответственности для работодателей за увольнение перед пенсией.

Предложения по изменению пенсионной системы были оформлены как поправки к законопроекту и внесены президентом на рассмотрение в Госдуму 6 сентября, в этот же день "Единая Россия" также внесла в ГД первый пакет поправок.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.

Пенсии в мире
© Инфографика
Возраст выхода на пенсию в разных странах
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