Госдума приняла закон о совершенствовании пенсионной системы

Табло с результатами голосования на пленарном заседании Государственной Думы РФ о принятии в третьем чтении законопроекта по пенсионному законодательству. 27 сентября

Табло с результатами голосования на пленарном заседании Государственной Думы РФ о принятии в третьем чтении законопроекта по пенсионному законодательству. 27 сентября

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Депутаты Госдумы в третьем окончательном чтении приняли закон об изменениях пенсионной системы.

Из 415 парламентариев, присутствовавших на заседании, "за" проголосовали 332, против принятия закона выступили 83 депутата.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил собравшимся, что зарплаты и пенсии обычных людей намного ниже, чем зарплаты и пенсии депутатов Госдумы.

"Наша с вами задача сделать все для того, чтобы пенсия у наших пенсионеров росла, росла быстро. И эта как раз задача решена через принятие закона, который получил поддержку 332 депутатов", — сказал спикер.

Он подчеркнул, что начавшийся рост пенсий продолжится.

Помимо этого, Госдума ратифицировала конвенцию Международной организации труда о минимальных нормах соцобеспечения, которая предусматривает, что пенсия по старости должна составлять не менее 40 процентов от заработка гражданина.

Источник РИА Новости в Совете Федерации сообщил, что верхняя палата может рассмотреть поправки в пенсионное законодательства на своем ближайшем заседании 3 октября.

Деньги коррупционеров пойдут на пенсии

Также сегодня депутаты приняли решение с 2019 года направить в бюджет Пенсионного фонда России средства, изымаемые у коррупционеров. Сюда включат как непосредственно деньги, полученные в результате коррупционных преступлений, так и средства от продажи конфискованного имущества, полученного в результате таких деяний.

По прогнозу Федерального казначейства, возможные поступления от этой инициативы в 2019-2024 годах могут составить 1,8 миллиарда рублей, отметил один из авторов законопроекта Андрей Исаев. Он подчеркнул, что эта сумма условна, так как никто не знает, сколько денег изымут у коррупционеров по решению суда.

Пенсии выше инфляции — национальная задача

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, на что будут направлены средства, полученные в результате принимаемых мер по повышению пенсионного возраста.

"Одна из наших задач — это рост пенсий выше инфляций, что является также национальной целью. Все деньги от повышения пенсионного возраста должны пойти на решение этой задачи. И они должны уже позволить с января следующего года увеличивать пенсии на тысячу рублей в год, чтобы к 2024 году пенсия составила 20 тысяч рублей", — сказал Медведев на заседании правительства.

Работа над законопроектом

Госдума в июле приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

Однако президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер для смягчения решения, которые озвучил в телеобращении к россиянам. В частности, глава государства выступил за возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста, в том числе повышение пособия по безработице для них и введение ответственности для работодателей за увольнение перед пенсией.

Предложения по изменению пенсионной системы были оформлены как поправки к законопроекту и внесены президентом на рассмотрение в Госдуму 6 сентября, в этот же день "Единая Россия" также внесла в ГД первый пакет поправок.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.