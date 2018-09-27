Госдума приняла закон о совершенствовании пенсионной системы

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Депутаты Госдумы в третьем окончательном чтении приняли закон об изменениях пенсионной системы.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил собравшимся, что зарплаты и пенсии обычных людей намного ниже, чем зарплаты и пенсии депутатов Госдумы.
"Наша с вами задача сделать все для того, чтобы пенсия у наших пенсионеров росла, росла быстро. И эта как раз задача решена через принятие закона, который получил поддержку 332 депутатов", — сказал спикер.
Он подчеркнул, что начавшийся рост пенсий продолжится.
Помимо этого, Госдума ратифицировала конвенцию Международной организации труда о минимальных нормах соцобеспечения, которая предусматривает, что пенсия по старости должна составлять не менее 40 процентов от заработка гражданина.
Источник РИА Новости в Совете Федерации сообщил, что верхняя палата может рассмотреть поправки в пенсионное законодательства на своем ближайшем заседании 3 октября.
Деньги коррупционеров пойдут на пенсии
По прогнозу Федерального казначейства, возможные поступления от этой инициативы в 2019-2024 годах могут составить 1,8 миллиарда рублей, отметил один из авторов законопроекта Андрей Исаев. Он подчеркнул, что эта сумма условна, так как никто не знает, сколько денег изымут у коррупционеров по решению суда.
Пенсии выше инфляции — национальная задача
"Одна из наших задач — это рост пенсий выше инфляций, что является также национальной целью. Все деньги от повышения пенсионного возраста должны пойти на решение этой задачи. И они должны уже позволить с января следующего года увеличивать пенсии на тысячу рублей в год, чтобы к 2024 году пенсия составила 20 тысяч рублей", — сказал Медведев на заседании правительства.
Работа над законопроектом
Однако президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер для смягчения решения, которые озвучил в телеобращении к россиянам. В частности, глава государства выступил за возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста, в том числе повышение пособия по безработице для них и введение ответственности для работодателей за увольнение перед пенсией.
Предложения по изменению пенсионной системы были оформлены как поправки к законопроекту и внесены президентом на рассмотрение в Госдуму 6 сентября, в этот же день "Единая Россия" также внесла в ГД первый пакет поправок.
Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.