В Москве в 2018 году число полученных патентов на такси выросло в два раза

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Предприниматели в Москве приобрели почти тысячу патентов на такси за шесть месяцев 2018 года, что более чем в два раза больше, чем за аналогичный период в 2017 году, сообщили в четверг в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.

"За первые шесть месяцев 2018 года предприниматели приобрели почти 1 тысячу патентов, что более чем в два раза больше, чем за аналогичный период 2017 года. Стоимость приобретенных в первом полугодии патентов составила более 21,4 миллионов рублей против 8,5 миллионов рублей прошлого года, рост составил 152%", — сообщили в пресс-службе.

Как напомнили в департаменте, наличие у предпринимателя лицензии и патента на деятельность такси означает, что он уплатил налоги и имеет право осуществлять перевозку пассажиров.

"Современные предприниматели в этой сфере все чаще выбирают легальную деятельность, тем самым создавая комфортные условия для своей работы, и делая рынок более цивилизованным. В целом грузовые и пассажирские перевозки регулярно показывают положительную динамику. Количество приобретенных патентов и поступлений за шесть месяцев текущего года по ним дали рост свыше 20% по сравнению с таким же периодом 2017 года", — заметили в ведомстве.