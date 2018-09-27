Жена Бута рассказала о повторной заявке на возвращение его в Россию

БАНГКОК, 27 сен — РИА Новости. При повторном обращении к властям США с заявкой о выдаче России Виктора Бута российская сторона сможет опровергнуть аргументы, на основе которых предыдущий запрос был отклонен, считает супруга россиянина Алла Бут.

Виктор Бут отбывает в США 25-летний тюремный срок по обвинению в подготовке сговора с целью убийства американцев и материальной поддержки терроризма. Накануне Алла Бут встретилась с российским омбудсменом Татьяной Москальковой. После встречи Москалькова заявила, что собирается обратиться в минюст США с просьбой рассмотреть вопрос передачи Бута России в рамках международной конвенции 1983 года о передаче осужденных для дальнейшего отбывания тюремного заключения в стране гражданства.

"В прошлый раз, когда было такое обращение от России, американская сторона отказала на основании того, что, якобы, Виктор имеет криминальное прошлое, связан с оргпреступностью и представляет опасность для США. Тогда спорить с этим возможности не было, так как такой была формулировка отказа, и он был окончательным для той попытки", — сказала Алла Бут РИА Новости.

Она отметила, что обращаться в минюст США с запросом о передаче заключенного на родину можно, по американским законам, раз в два года в течение всего срока заключения. "Сейчас, при новом обращении, эти аргументы можно сразу опровергнуть: Виктор никогда не состоял в организованных преступных сообществах и никакого "криминального прошлого" у него не было. Ни в России, ни в других странах, кроме США, у правоохранительных органов нет никаких претензий к Виктору", — сказала супруга россиянина.

Алла Бут подчеркнула, что в США ее муж осужден не за какие-то конкретные деяния, а по обвинению в подготовке сговора. "О каких-то конкретных деяниях на суде речь вообще не шла, и обвинение даже не пыталось предъявить ему какие-то конкретные эпизоды правонарушений, потому что их на самом деле не было. Более того, председательствовавшая на процессе в Нью-Йорке судья Шира Шейндлин заявила под протокол, что Виктор Бут не террорист, а бизнесмен, и что он не принадлежал к каким-либо террористическим организациям и преступным сообществам, и этот протокол может быть приложен к нашей аргументации", — сказала она.

Жена Виктора Бута также выразила надежду, что при рассмотрении нового российского запроса будет учтен и тот факт, что ее муж уже пробыл в тюрьмах более 10 лет из 25-летнего срока. "Возвращение Виктора на родину — это необходимость. Виктор — воин, стойкий и не поддающийся унынию. Он никогда не жалуется ни на что, он делает все, чтобы сохранить свое здоровье и поддерживать в себе высокий моральный дух. Но и у стойкости воина есть предел. У Виктора в Америке диагностировали туберкулез, который он получил в таиландской тюрьме, у него всегда были проблемы с сердцем, о которых он никогда не говорит. Адекватного лечения он в американской тюрьме не получает. Его обязательно нужно вернуть домой, и как можно скорее, пока эти проблемы со здоровьем, с которыми он сейчас справляется с помощью спорта, йоги и вегетарианского питания, не превратились в необратимые", — сказала Алла Бут.

Российский бизнесмен Виктор Бут был арестован 6 марта 2008 года в результате провокационной операции американских спецслужб на территории Таиланда, а через два года вывезен из страны в США с нарушениями местного и американского законодательства. Позже суд присяжных в Нью-Йорке признал его виновным, и россиянин был осужден на 25 лет тюрьмы. Виновным себя Бут не признал ни по одному пункту обвинения. К настоящему моменту россиянин находится в тюрьмах более 10 лет. Два года из этого срока он провел в таиландских тюрьмах и восемь — в американских.