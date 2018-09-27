Немецкий дирижер заявил, что его не страшат санкции из-за Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен — РИА Новости. Известный немецкий пианист и дирижер, лауреат премии "Грэмми" Юстус Франтц заявил, что его не страшат возможные санкции из-за посещения Крыма.

Франтц прибыл в Крым в четверг, чтобы дать два концерта в рамках совместных гастролей с Московским государственным симфоническим оркестром. Первый концерт состоится в Симферополе 28 сентября, второй — в Севастополе 29 сентября.

"Я абсолютно ничего не боюсь. Наше правительство не очень довольно, что я сегодня играю здесь (в Крыму – ред.), но это не так важно для меня", — сказал Франтц журналистам.

Франтц подчеркнул, что его концерты призваны нести мир между странами.

"Главное послание музыки — нести мир, неважно где мы находимся: в Крыму, Берлине или Нью-Йорке. Для меня самое важное, чтобы мир не вернулся к холодной войне и разъединению", — сказал Франтц.

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