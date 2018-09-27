Стивен Сигал назвал Владивосток центром искусства

ВЛАДИВОСТОК, 27 сен — РИА Новости. Актер Стивен Сигал заявил, что Владивосток стал центром искусства, непохожим ни на один другой за счет переплетения культур разных стран.
Другой гость кинофестиваля Эрик Робертс на церемонии рассказал, что побывал на множестве фестивалей, вручал множество наград, но впервые оказался на фестивале, где чувствует себя как дома.
"Благодаря жителям Владивостока я чувствую себя счастливым. Здесь лучшая еда, которую я когда-либо пробовал", — отметил актер.
"Меридианы Тихого" — традиционный ежегодный фестиваль кино во Владивостоке, в этом году он прошел с 21 по 27 сентября. Президентом фестиваля стал режиссер и продюсер Александр Роднянский, в состав основного жюри вошли российский режиссер Алексей Герман-младший и филиппинский продюсер Бьянка Бальбуэна.