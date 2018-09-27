Стивен Сигал назвал Владивосток центром искусства

ВЛАДИВОСТОК, 27 сен — РИА Новости. Актер Стивен Сигал заявил, что Владивосток стал центром искусства, непохожим ни на один другой за счет переплетения культур разных стран.

"Владивосток — очень необычное место, близко к Китаю, Корее и Японии. Здесь мы можем наблюдать глубины души на российском Дальнем Востоке. Владивосток стал центром искусства, непохожим на другие, потому что здесь мы наблюдаем переплетение культур разных стран. Спасибо, что пригласили. Мои предки родом отсюда, поэтому для Владивостока в моем сердце всегда есть особенное место", — сказал Сигал на церемонии закрытия кинофестиваля "Меридианы Тихого" во Владивостоке.

Другой гость кинофестиваля Эрик Робертс на церемонии рассказал, что побывал на множестве фестивалей, вручал множество наград, но впервые оказался на фестивале, где чувствует себя как дома.

"Благодаря жителям Владивостока я чувствую себя счастливым. Здесь лучшая еда, которую я когда-либо пробовал", — отметил актер.

Актер Стивен Сигал, родившийся в США, получил российское гражданство в ноябре 2016 года. В начале апреля он стал спецпредставителем МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям. Кроме того, ранее в августе Сигал зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в России.

"Меридианы Тихого" — традиционный ежегодный фестиваль кино во Владивостоке, в этом году он прошел с 21 по 27 сентября. Президентом фестиваля стал режиссер и продюсер Александр Роднянский, в состав основного жюри вошли российский режиссер Алексей Герман-младший и филиппинский продюсер Бьянка Бальбуэна.