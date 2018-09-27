Медведев анонсировал создание отрасли по сбору и переработке отходов

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал работу по ликвидации свалок одной из первоочередных задач, для этого будет создана новая отрасль по сбору, сортировке и переработке отходов.

"Одна из первоочередных задач — провести всю необходимую работу по ликвидации свалок. Мы создадим, по сути, новую отрасль по сбору, сортировке и переработке отходов. Такое решение уже принято", — сказал Медведев на заседании правительства в четверг.

Он добавил, что все "особо опасные, незаконные свалки, которые выявлены в городах на первое января этого года, должны быть ликвидированы". При этом, отметил Медведев, нужно использовать и российский, и зарубежный опыт.

Чтобы предотвратить появление новых подобных "особо опасных мест в регионах", должна появиться система общественного контроля.

"Кроме того, необходимо снизить загрязнение воздуха, особенно в промышленных центрах. Это комплексная задача, в решении которой должны участвовать не только предприятия, хотя они несут прямую ответственность за вредные выбросы и должны контролировать, что у них происходит, в противном случае они будут отвечать за подобного рода выбросы, но нужно провести и модернизацию теплоснабжения объектов коммунального хозяйства, спланировать транспортное сообщение так, чтобы разгрузить эти города от транзитных потоков", — сказал Медведев.