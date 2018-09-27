Соцвыплаты будут индексироваться по фактической инфляции, заявил Медведев

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил, что власти РФ продолжат индексировать социальные выплаты по фактической инфляции и совместно с регионами развивать формы поддержки нуждающихся граждан.

"Мы продолжим индексировать социальные выплаты по фактической инфляции, совместно с регионами развивать формы поддержки нуждающихся граждан. Вся система социальной помощи должна быть перестроена на принципах справедливости и адресности, помощь будут получать граждане и семьи, которые действительно в ней нуждаются", — заявил Медведев на заседании правительства в четверг.