Володин призвал депутатов не делать селфи во время голосования

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов быть внимательнее и не делать селфи во время голосования за законопроекты.

"Уважаемые коллеги, потом понятно, почему у нас с вами кто-то ошибается. Невозможно принимать решение и одновременно делать селфи, поэтому аккуратнее с новыми технологиями", — сказал Володин в ходе голосования депутатов за закон об изменениях в пенсионной системе в третьем чтении.

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем и окончательном чтении закон о совершенствовании пенсионной системы.