Кудрин рассказал об уровне бедности в России

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Реальные доходы населения РФ в этом году вырастут впервые с 2013 года, но уровень бедности в стране по-прежнему высок, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"Уровень бедности остается высоким — 19,3 миллиона человек, то есть 13,2%, имеют доход ниже прожиточного минимума", — сказал Кудрин, выступая на заседании Госдумы в четверг.

"Надеюсь, что в этом году мы все-таки получим впервые (с 2013 года — ред.) повышение реальных доходов населения", — отметил глава Счетной палаты, указав, что в том числе растут и реальные доходы пенсионеров.

Реальные располагаемые денежные доходы населения РФ (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию), согласно данным Росстата, по итогам 2017 года упали на 1,7%, по итогам 2016 года — на 5,8%, по итогам 2015 года — на 3,2%, по итогам 2014 года — на 0,7%. Последний раз рост был зафиксирован в 2013 году, когда он составил 4%.

Минэкономразвития ожидает увеличения реальных доходов населения по итогам 2018 года на 3,4%. При этом последние данные Росстата пока показывают более скромный рост показателя — 2,2% по итогам января-августа в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.