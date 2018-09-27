В Чувашии открыли 179-й фельдшерско-акушерский пункт

ЧЕБОКСАРЫ, 27 сен — РИА Новости. В селе Токаево Комсомольского района Чувашии взамен старого, построенного почти полвека назад, открыт новый фельдшерско-акушерский пункт, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы республики.

Из республиканского бюджета на эти цели было выделено 3,7 миллиона рублей. ФАП оснащен современным оборудованием. В нем созданы все условия для качественного оказания медицинских услуг и комфортной работы персонала.

"Качественная и доступная медицинская помощь — один из приоритетов в государственной политике Чувашской Республики. В 2013 году для обеспечения жителей деревни первичной врачебной медико-санитарной помощью по принципу шаговой доступности нами было принято решение о строительстве ФАПов. Сегодня мы открываем 179-й фельдшерско-акушерский пункт", — сказал на церемонии открытия пункта глава региона Михаил Игнатьев.

В пресс-службе отметили, что за последние годы в республике создана эффективная система предоставления качественной медицинской помощи, начиная от фельдшерско-акушерских пунктов до республиканских и федеральных центров высоких технологий. С 2013 года в регионе обновлен каждый четвертый ФАП, а к 2020 году будет обновлен каждый третий. В 2018 году на эти цели выделены 94,7 миллиона рублей, что на 17,4 миллиона рублей больше, чем в прошлом году.

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