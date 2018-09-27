МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон о совершенствовании пенсионной системы.
Проект приняли с учетом поправок, предложенных президентом и "Единой Россией". Их рассмотрели накануне, во время второго чтения документа.
Работа над законопроектом
Однако в конце августа Владимир Путин предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения.
В частности, возраст выхода на пенсию для женщин составит 60 лет. Также многодетные матери смогут выходить на пенсию досрочно, а условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера сохранятся.
Кроме того, пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста повысят, а за увольнение перед пенсией вводится ответственность.
Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию — 60 лет для мужчин и 55 для женщин, он установлен десятки лет назад. Вопрос об изменениях пенсионного законодательства обсуждается достаточно давно. Необходимость поправок обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда число работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет.
Сегодня в большинстве государств пенсионный возраст составляет 60-65 лет.