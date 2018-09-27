К проекту "Московское долголетие" присоединилась 101-летняя москвичка

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Самой пожилой участницей городского проекта "Московское долголетие", реализуемого в столице, стала пенсионерка, достигшая 101 года, сообщила первый заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Ольга Грачёва.
По её словам, жительница принимала участие в программе проекта "Здорово жить". "Сейчас она не занимается из-за состояния здоровья, но мы с ней связались и уточнили отношение к проекту, отношение к тому, чтобы возобновить занятия, и она, будучи в таком почтенном возрасте, ответила, что планирует и дальше заниматься по программе "Здорово жить", — рассказала Грачёва.
Среди действующих участников проекта — самой пожилой участнице 98 лет, пенсионерка занимается пением и посещает группу здоровья в одном из московских парков. Самому старшему участнику проекта — 95 лет, он посещает занятия по компьютерной грамотности.
"Очень знаменитый человек, доктор технических наук, многое внёс в развитие нефтяной отрасли нашей страны", — заметила замглавы департамента.
Пилотный проект "Московское долголетие" стартовал 1 марта 2018 года. Над его созданием работали известные общественники, профессионалы в своих областях и активисты, занимающиеся вопросами поддержки старшего поколения. Цель проекта — помочь старшему поколению поддерживать активный и здоровый образ жизни, создать максимум возможностей для самореализации.
В рамках проекта московским пенсионерам предлагается бесплатно посещать занятия в домах культуры, парках, школах, физкультурно-оздоровительных комплексах и других организациях.
В настоящее время для реализации проекта "Московское долголетие" заключены соглашения о предоставлении услуг с 1,1 тысячи организаций, среди них — 988 государственных учреждений, 44 коммерческих и 68 некоммерческих.