К проекту "Московское долголетие" присоединилась 101-летняя москвичка

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Самой пожилой участницей городского проекта "Московское долголетие", реализуемого в столице, стала пенсионерка, достигшая 101 года, сообщила первый заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Ольга Грачёва.

"В настоящее время в проекте участвуют более 130 тысяч москвичей старшего возраста, средний возраст участников проекта — 67 лет и 8 месяцев. Самой старшей участницей нашего проекта, что нас поразило, стала 101-летняя москвичка, которой 16 октября исполнится 102 года", — сказала Грачёва на пресс-конференции в четверг.

По её словам, жительница принимала участие в программе проекта "Здорово жить". "Сейчас она не занимается из-за состояния здоровья, но мы с ней связались и уточнили отношение к проекту, отношение к тому, чтобы возобновить занятия, и она, будучи в таком почтенном возрасте, ответила, что планирует и дальше заниматься по программе "Здорово жить", — рассказала Грачёва.

Среди действующих участников проекта — самой пожилой участнице 98 лет, пенсионерка занимается пением и посещает группу здоровья в одном из московских парков. Самому старшему участнику проекта — 95 лет, он посещает занятия по компьютерной грамотности.

"Очень знаменитый человек, доктор технических наук, многое внёс в развитие нефтяной отрасли нашей страны", — заметила замглавы департамента.

Пилотный проект "Московское долголетие" стартовал 1 марта 2018 года. Над его созданием работали известные общественники, профессионалы в своих областях и активисты, занимающиеся вопросами поддержки старшего поколения. Цель проекта — помочь старшему поколению поддерживать активный и здоровый образ жизни, создать максимум возможностей для самореализации.

В рамках проекта московским пенсионерам предлагается бесплатно посещать занятия в домах культуры, парках, школах, физкультурно-оздоровительных комплексах и других организациях.

В настоящее время для реализации проекта "Московское долголетие" заключены соглашения о предоставлении услуг с 1,1 тысячи организаций, среди них — 988 государственных учреждений, 44 коммерческих и 68 некоммерческих.