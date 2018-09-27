Госдума приняла закон о дополнительном выходном для диспансеризации

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Госдума в четверг на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении закон, предоставляющий россиянам дополнительный выходной для диспансеризации, а пенсионерам и людям предпенсионного возраста — два рабочих дня.

Законопроект находился на рассмотрении Госдумы второй год, так как были назначены дополнительные консультации для его обсуждения. Думские комитеты по труду, социальной политике и делам ветеранов, а также по охране здоровья в апреле рекомендовали палате принять проект в первом чтении. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее заявила, что поддерживает эту инициативу. Однако правительство инициативу не поддержало.

Согласно пояснительной записке к документу, сейчас работающим гражданам зачастую трудно пройти диспансеризацию, поскольку работодатели не отпускают их в рабочее время в медицинские учреждения — из-за этого не все россияне, у которых есть право на диспансеризацию, в ней участвуют.

Кабинет министров в своем отзыве отметил, что федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан" уже обязывает работодателей обеспечивать условия для прохождения работниками медицинских осмотров и диспансеризации, а также беспрепятственно отпускать сотрудников для их прохождения. Правительство отмечает, что объем диспансеризации для граждан различного пола и возраста, а также в зависимости от наличия заболевания может значительно отличаться. Кроме того, диспансеризация включает лабораторные и инструментальные методы обследования, выполнение которых в течение одного дня может быть недопустимо по медицинским показаниям, добавили в правительстве.

Ко второму чтению в законопроект была внесена поправка, согласно которой работники предпенсионного возраста и пенсионеры получат раз в год право на освобождение от работы на два рабочих дня с сохранением за ними места работы и среднего заработка.

Замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль (ЕР) ранее отмечал, что согласно действующему законодательству, без проблем пройти диспансеризацию могут лишь неработающие люди и некоторые категории работников, которым диспансеризация положена в силу специфики профессии, например, если они работают на вредных производствах. Все остальные должны полагаться на волю своих работодателей, добавил он. Теперь же свободный день с сохранением среднего заработка должен будет предоставить каждый работодатель по заявлению работника, сказал депутат.