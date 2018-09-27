Две трети россиян используют цифровые устройства, чтобы избежать общения

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Две трети владельцев цифровых устройств в России смотрят на экран устройства, просто чтобы избежать общения с другими людьми, свидетельствует исследование "Лаборатории Касперского".

По данным опроса, треть россиян предпочитает получать определённые услуги (например, заказывать такси или еду, узнавать, как добраться до определённого места) и даже взаимодействовать с кем-то именно с помощью своего электронного устройства. Кроме того, согласно результатам исследования, 66% российских респондентов притворяются, что заняты чем-то важным на своём смартфоне, планшете или ноутбуке, если чувствуют себя некомфортно в какой-либо ситуации в обществе.

Помимо этого, "гаджет" остаётся "лучшим другом человека", даже когда он не требуется для решения каких-либо задач. Так, 50% российских владельцев цифровых устройств ежедневно используют их, чтобы "убить время", а почти половина опрошенных (47%) каждый день обращаются к своим смартфонам, планшетам и ноутбукам как к источникам развлечения.

При этом, как выясняли эксперты, 30% респондентов беспокоятся, что не смогут развлечь себя, не имея цифрового устройства, примерно столько же опрошенных (32%) полагают, что им в этом случае гораздо сложнее будет заказать такси или оформить доставку покупок, а 8% опрошенных переживают, что не смогут сделать вид, что заняты, когда им не захочется с кем-то разговаривать.

Исследование было проведено "Лабораторией Касперского" совместно с компанией Opeepl в июне 2018 года в 15 странах мира. В России было опрошено 750 человек.