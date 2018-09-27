Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Солнечная погода ожидается в столичном регионе в предстоящие выходные, температура воздуха приблизится к климатической норме, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в четверг.

"В выходные будет прекрасная погода, ее будет определять антициклон. Осадков уже не ожидается, днем будет солнечно, температура воздуха в ночные часы будет слабо положительная, по области местами возможно понижение до минус 2 — минус 4 градусов", — сказала она.

Дневная температура в субботу составит около плюс 10 градусов, в воскресенье может повыситься еще на 1-2 градуса.

"То есть температура воздуха в выходные дни практически будет близка к норме, то есть такой температурой и должен заканчиваться сентябрь", — заключила Позднякова.