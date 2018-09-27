Источник рассказал о бракоразводном процессе Максаковой с новым мужем

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Оперная певица Мария Максакова подала к своему новому мужу Далхату Халаеву иск об отмене сделки по продаже квартиры в Москве, сообщил РИА Новости информированный источник.

"Ответчиком по иску является новый муж певицы Далхат Халаев", — сказал собеседник агентства. Иск зарегистрирован в Пресненском суде Москвы, к производству он пока не принят.

Ранее пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Алексей Черников сообщил РИА Новости, что Максакова просит суд признать незаконной сделку по продаже квартиры на Краснопресненской набережной. Подробности семейного положения певицы он комментировать не стал.

Максакова — вдова убитого 23 марта 2017 года в центре Киева экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. В 2016 году они уехали из России на Украину. Вороненков мотивировал отъезд политическими причинами, в Следственном комитете РФ этот шаг сочли попыткой скрыться от следствия: экс-депутат был заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.