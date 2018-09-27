Роспотребнадзор запустит "горячую линию" по профилактике гриппа и ОРВИ

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Роспотребнадзор в преддверии эпидемического сезона запустит Всероссийскую "горячую линию" по профилактике гриппа и ОРВИ, сообщается на сайте ведомства.

"В период со 1 по 15 октября специалисты управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ по телефонам горячих линий и в консультационных пунктах для потребителей будут консультировать всех желающих по различным вопросам, касающимся профилактики гриппа", — говорится в сообщении.

Добавляется, что специалисты расскажут о том, где можно сделать прививку, как правильно подготовиться к вакцинации и можно ли совмещать прививку против гриппа с другими прививками. Кроме того, сотрудники проинформируют родителей, как уберечь детей от простудных инфекций, а также озвучат правила использования масок и другие меры профилактики инфекционных заболеваний.

Роспотребнадзор напоминает, что вакцинация против гриппа снижает вероятность заболевания, предотвращает развитие тяжелых осложнений, а также повышает качество жизни в период эпидемического подъема.