Рейсы из Пскова в Краснодар и Калининград хотят запустить в 2019 году

ПСКОВ, 27 сен – РИА Новости. Власти Псковской области рассмотрят варианты запуска авиарейсов из Пскова в Калининград, Краснодар, Минеральные Воды в следующем году, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Михаил Ведерников.

"Регулярные рейсы в Москву из Пскова стартуют 2 октября, а в следующем году мы рассмотрим варианты запуска авиасообщения с другими регионами, чтобы псковичи могли летать, например — в Калининград, Краснодар, Минеральные Воды", — сказал Ведерников.

Он напомнил, что регулярные рейсы в Москву из Пскова стартуют 2 октября.

По его словам, на данный момент власти получили от президента РФ поддержку решения о приватизации "Псковавиа", объявили конкурс по продаже 75% (-1) акции компании, нашли партнеров, которые согласилась возобновить регулярные рейсы по маршруту "Москва – Псков – Москва".

"То есть, мы принципиально продвинулись по всем направлениям и вплотную подошли к перезапуску авиасообщения в регионе. Следующий этап: привлечение инвестиций, старт новых маршрутов и развитие транспортной инфраструктуры аэропорта с расчетом на пассажиропоток из соседних регионов", — сказал он.