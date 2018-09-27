Госдума рассмотрит в третьем чтении законопроект о пенсионных изменениях

Табло с результатами голосования на заседании Государственной Думы РФ о принятии во втором чтении законопроекта о пенсионной реформе

Табло с результатами голосования на заседании Государственной Думы РФ о принятии во втором чтении законопроекта о пенсионной реформе

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг рассмотрит в третьем и окончательном чтении законопроект по совершенствованию пенсионного законодательства.

В июле Госдума рассмотрела в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

Однако в конце августа Владимир Путин выступил с инициативами, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения.

В частности, планируется, что женщины будут выходить на пенсию в 60 лет вместо предложенных ранее 63-х. Также многодетные матери смогут выходить на пенсию досрочно, также без изменений останутся условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера.

Кроме того, пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста повысят, а за увольнение перед пенсией вводится ответственность.

Проект закона, согласно которому отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лиц предпенсионного возраста влечет штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы до 360 часов, президент внес на рассмотрение нижней палаты парламента в начале сентября. Соответствующие изменения предлагается внести в Уголовный кодекс РФ. Этот закон Госдума уже приняла в третьем чтении на пленарном заседании во вторник.

Остальные предложения президента были учтены в поправках, принятых во втором чтении, которое законопроект прошел в среду. Также были приняты предложения, сформулированные "Единой Россией", часть которых посвящена вопросу накопительной пенсии, которую депутаты фракции предлагают выплачивать в нынешнем пенсионном возрасте, с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин. При этом предусмотрены как разовые выплаты для тех, у кого размер накопительной пенсии получится 5% и менее от объема всей пенсии, так и срочные выплаты. Кроме того, закрепляется право и в дальнейшем назначать накопительную пенсию в соответствующем возрасте.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию — 60 лет для мужчин и 55 для женщин, он установлен десятки лет назад. Вопрос об изменениях пенсионного законодательства обсуждается достаточно давно. Необходимость поправок обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда число работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет.

Сегодня в большинстве государств пенсионный возраст составляет 60-65 лет

Также в четверг Госдума рассмотрит в окончательном чтении законопроект о ратификации конвенции Международной организации труда.

Конвенция МОТ о минимальных нормах социального обеспечения (Конвенция №102) принята на 35-й сессии Генеральной конференции организации 28 июня 1952 года в Женеве. В настоящее время ее ратифицировали 55 государств. Она предусматривает, что коэффициент замещения утраченного заработка трудовой пенсией по старости должен достигать 40%. Предполагается, что документ вступит в силу 1 января 2019 года одновременно с законопроектом об изменениях в пенсионном законодательстве.