МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Вдова убитого в столице Украины бывшего депутата Государственной думы Дениса Вороненкова Мария Максакова вышла замуж во второй раз. Информация о семейном положении, как сообщает "Комсомольская правда", содержится в иске, который Максакова подала 24 сентября в Пресненский суд Москвы.

Ранее пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Алексей Черников сообщил РИА Новости, что Максакова попросила признать незаконной сделку по продаже квартиры на Краснопресненской набережной, но других подробностей иска не раскрыл.

По информации издания, церемония бракосочетания прошла в июле в Киеве. Избранником Максаковой стал Далхат Халаев. После свадьбы супруга, как утверждается, подарила новому мужу квартиру на Краснопресненской набережной в Москве, которую Халаев почти сразу продал, даже не посоветовавшись с самой Максаковой. Узнав об этом, она обратилась в суд, чтобы признать сделку купли-продажи недвижимости недействительной, пишет "Комсомольская правда". В иске Максакова утверждает, что не знала о намерениях Халаева и не давала ему разрешения на отчуждение совместно нажитого имущества. Ответчиком, помимо Халаева, стал также покупатель недвижимости, Мурат Мержоев.

Максакова — вдова убитого 23 марта 2017 года в центре Киева бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. В 2016 году они уехали из России на Украину. Вороненков мотивировал отъезд политическими причинами, в Следственном комитете этот шаг сочли попыткой скрыться от следствия: экс-депутата заочно арестовали по делу о рейдерском захвате здания в Москве.