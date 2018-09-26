Международная конференция по нейрохирургии открылась во Владикавказе

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 сен — РИА Новости. Проведение международной научно-практической конференции по нейрохирургии, открывшейся в столице Северной Осетии, позволит повысить квалификацию медицинских специалистов и вывести нейрохирургию в республике на качественно новый уровень, считает глава РСО-Алания Вячеслав Битаров.

Битаров в среду встретился с участниками конференции — главным врачом Федерального центра нейрохирургии Минздрава РФ в Тюмени Альбертом Суфиановым, руководителем Тюменского областного отделения Союза реабилитологов России Алексеем Кудряшовым и японским нейрохирургом Катсуми Такизавой — признанным специалистом мирового класса, известным, в частности, операцией по разделению сросшихся головами сиамских близнецов.

В рамках конференции, проходящей на базе Северо-Осетинской государственной медицинской академии, профессор Такизава проведет мастер-класс "Оперативное лечение аневризмы головного мозга".

"Искренне признателен вам за консультативную медицинскую помощь. Благодарен, что нашли возможность приехать в республику и поделиться своими знаниями и наработками. Хотелось бы, чтобы осетинская нейрохирургия поднялась на качественно новый уровень. Надеюсь, что с вашей помощью нам удастся это сделать", — привели в пресс-службе главы и правительства РСО-Алания слова Битарова на встрече.

Как отметил глава тюменского нейрохирургического центра, налажено взаимодействие со специалистами Северо-Кавказского многопрофильного медицинского центра в Беслане и Республиканской клинической больницы. По мнению Суфианова, образовательная программа по нейрохирургии, проводимая в рамках имеющихся договоренностей, принесет пользу как врачам республики, так и их пациентам.

"Мы предлагаем участникам программы комплексный подход, специалисты узнают много нового и интересного, чтобы потом применить все это у себя в клиниках. Повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи — важная, актуальная тема. Именно для того, чтобы сделать ее более доступной, мы и организуем обучающие курсы", — процитировали в пресс-службе комментарий Суфианова.