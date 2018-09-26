Кудрин стал доктором экономических наук

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Глава Счетной палаты РФ, экс-министр финансов Алексей Кудрин в среду защитил докторскую диссертацию по экономике, сообщил журналистам официальный представитель Кудрина.

"С удовольствием подтверждаем, что сегодня Алексей Кудрин успешно защитил докторскую диссертацию по экономике в РАНХиГС", — сказал представитель Кудрина.

По его словам, тема докторской диссертации Кудрина — "Теоретические и методологические подходы к реализации сбалансированной и эффективной бюджетной политики".