Воронежским школьникам и студентам вернули льготный проезд на электричках

ВОРОНЕЖ, 26 сен — РИА Новости. Воронежская областная дума вернула льготный проезд на пригородном железнодорожном транспорте для всех школьников и студентов, сообщает заксобрание.

На очередном заседании депутаты Воронежской областной думы внесли изменения в ряд региональных законодательных актов в сфере социальной поддержки отдельных категорий граждан, отменив критерий нуждаемости для получения школьниками и студентами льготы на проезд пригородным железнодорожным транспортом.

"Вне зависимости от доходов семьи все школьники старше 7 лет и студенты-очники колледжей и вузов с 1 сентября 2018 года вновь получили 50-процентную льготу на проезд пригородным железнодорожным транспортом по территории Воронежской области в течение учебного года", – сказал председатель облдумы Владимир Нетёсов.

По его словам, дополнительные расходы из областного бюджета на реализацию данных целей в 2018 году составят 5 миллионов рублей. В региональный бюджет 2019 года также будут внесены соответствующие изменения.

Нетёсов напомнил, что 50-процентная компенсация в виде льготы по тарифам проезда учащихся действует в Воронежской области с 2010 года. Изначально 95% расходных обязательств области компенсировалось за счет субсидии из федерального бюджета. С 2013 года федеральное субсидирование было прекращено, и расходные обязательства исполнял бюджет региона. Только за 2013-2016 годы компенсация из региональной казны потерь в доходах перевозчику составила почти 80 миллионов рублей. С 1 января 2017 года льготы на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в Воронежской области для школьников и студентов применялись с учетом критериев нуждаемости. Чтобы получить скидку на билет, учащемуся необходимо было предъявить не только студенческий билет или справку из школы, но и справку о размере среднедушевого дохода (он не должен был превышать прожиточный минимум) или справку о назначении социальной помощи.

Теперь для получения льготы на проезд пригородным железнодорожным транспортом по территории Воронежской области в течение учебного года учащимся вновь нужно будет показать кассиру только студенческий билет или справку из школы.

"Решение восстановить для учащихся льготу в полном объеме было принято исходя из социальной значимости вышеуказанной меры социальной поддержки, а также интересов обучающихся, проживающих в районах области и пользующихся электропоездами для проезда к месту обучения в образовательные организации Воронежа", – подчеркнул Нетёсов.

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