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Общество

Власти Челябинска рассказали об улучшении ситуации с вывозом мусора

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© РИА Новости / Михаил Мокрушин Мусор. Архивное фотоМусор. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Мокрушин

ЧЕЛЯБИНСК, 26 сен — РИА Новости. Ситуация с вывозом мусора, скопившегося на контейнерных площадках в Челябинске, улучшается. Так, если в воскресенье было вывезено боле 345 тонн мусора, то в среду будет вывезено около 1 тысячи тонн, сообщил журналистам в среду глава Челябинска Евгений Тефтелев.

Полигон твердых бытовых отходов. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Челябинские власти планируют решить проблему с вывозом мусора к 1 октября

Ранее сообщалось, что власти Челябинска ввели режим ЧС в городе из-за длительного невывоза мусора с контейнерных площадок. По данным прокуратуры региона, проверка выявила в Челябинске более 300 фактов ненадлежащего состояния контейнерных площадок из-за длительного невывоза отходов.

"За последние три дня ситуация в городе улучшается. Есть реальные цифры… Если говорить о работе МОП и вывозе из жилого сектора мусора, то на воскресенье было вывезено 345 тонн. На утро вторника — 440 тонн. На сегодняшний день — 545 тонн. Если говорить о машинах, которые заменили отказавшихся от вывоза мусора перевозчиков, то сначала их было 28, потом — 32, сейчас — 48", — сказал он журналистам.

Он напомнил, что губернатор Челябинской области Борис Дубровский принял решение о привлечении дополнительных машин из районов региона и, благодаря этим мерам сейчас, в городе работают 48 машин.

Кроме того, по словам Тефтелева, полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов дал поручение изменить ситуацию в течение трех дней. "За сегодняшний день можно доложить, что ситуация меняется… и в количестве задействованных автомобилей, и в целом по каждому району", — уточнил он. Глава города отметил, что помимо контейнеров нужно убрать и несанкционированный мусор, который скопился, и главы районов привлекли для решения этой проблемы дополнительный транспорт. Также откликнулись руководители предприятий и депутаты гордумы.

"Считаю, что ту задачу, которую поставил Николай Николаевич (Цуканов), за три дня изменить ситуацию, она реально осуществляется. В ежедневном режиме ситуация контролируется мной и губернатором Челябинской области", — сказал глава города.

Мусор. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
ФАС проверит перевозчиков, отказавшихся вывозить мусор в Челябинске
По итогам сегодняшнего дня в Челябинске будет вывезено более 1 тысячи тонн мусора, отметил Тефтелев. "До этого с жилого сектора,- напомнил он,- собиралось около 700 тонн. У нас началось погашение того накопленного мусора, который в городе скопился", — сказал он.

В настоящее время, по словам главы города, проблемными остаются Калининский и Курчатовский районы Челябинска. Тефтелев отметил, что в этих районах за ближайшие два дня — четверг и пятницу — ситуацию власти исправят.

Пресс-служба губернатора региона ранее сообщала, что в Челябинске с 11 сентября закрылась мусорная свалка, работавшая с 1989 года, теперь коммунальные отходы из Челябинска будут вывозить на лицензированные полигоны Полетаево, Урефты и Копейска. По данным властей области, 11 перевозчиков из 16 в одностороннем порядке перестали вывозить мусор в Челябинске после закрытия городской свалки и направления потоков мусора на другие площадки.

Челябинское управление ФАС России пообещало изучить действия местных перевозчиков, отказавшихся оказывать услуги по вывозу мусора с контейнерных площадок города, на предмет сговора или злоупотребления доминирующим положением.

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