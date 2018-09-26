В России могут создать площадку для продажи отечественных детских товаров

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила создать интернет-площадку для продажи детских товаров российского производства, сообщается на сайте омбудсмена.

Согласно сообщению, Кузнецова подчеркнула принципиальное значение мониторинга ситуации в детской сфере. В качестве одной из проблем она отметила слабую осведомленность населения об имеющихся отечественных товарах и услугах.

"Для повышения информированности населения, Анна Кузнецова предложила проработать вопрос создания собственной интернет-площадки для продажи товаров гарантировано высокого качества и исключительно российского производства, а также рассмотреть вопрос создания презентационных площадок в регионах", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в качестве примера такой площадки Кузнецова привела ежегодно проводимый в Москве фестиваль детских товаров "Мультимир".

"Сегодня таких площадок явно недостаточно. Мне бы хотелось, чтобы они были максимально приближены к особенностям и потребностям регионов. Там могла бы быть представлена самая актуальная информация о производителях товаров для детей, о всевозможной детской продукции, о новых открывшихся производствах и центрах оказания услуг – обо всем том, что представлено в регионе, и на что есть спрос у местного населения", – уточнила Кузнецова.