Профессионалы не купят новый "Зенит", считает лауреат "Пулитцера"

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Обновленный фотоаппарат "Зенит", выпуск которого намерены возродить в России, вряд ли будут покупать профессионалы, заявил РИА Новости советский и российский фотожурналист, дважды лауреат Пулитцеровской премии Александр Земляниченко.
Камеры будут выпущены в лимитированном дизайне, эксклюзивной упаковке с индивидуальным номером. Тираж камеры ограничен: всего 500 штук номерных камер и объективов Зенитар 1,0/35 будут доступны к приобретению в России и Европе. Цена на фотоаппарат Зенит будет находиться в премиальном сегменте — от 5 до 6 тысяч евро.
Представители завода обещают, что с камерой Зенит М и объективом Зенитар 35 mm f/1.0 будет в состоянии справиться любой пользователь. Камера оснащена универсальным объективом, который имеет умеренно широкий угол съемки и позволяет снимать любой жанр — от портретов до пейзажей и натюрмортов.
Компания Leica выступает в этом проекте как OEM (original equipment manufacturer — оригинальный производитель оборудования — ред.) изготовитель камеры, поставщик комплектующих изделий, тогда как объектив изготавливается на 100% из российского сырья и собирается на Красногорском заводе.
Он рассказал, что "буквально несколько дней назад" разговаривал с представителями Leica в Москве, и, по словам собеседника агентства, они "тоже пока не до конца понимают, какая оптика там будет".
"Расскажу забавный случай. Когда я еще в "Комсомолке" работал, приезжает на уборку или еще что-то подобное кто-то из комсомольцев и спрашивает: а почему вы не "Зенитом" снимаете, а "Никоном"? Приходилось долго объяснять — потому что это профессиональное оборудование. Ну вот и сейчас так", — говорит Земляниченко.
Зенит — это разработанный в Советском Союзе малоформатный однообъективный зеркальный фотоаппарат. Это один из первых в мире однообъективных зеркальных фотоаппаратов, выпускавшийся на Красногорском механическом заводе с 1952 по 1956 годы. Он разработан на базе дальномерного фотоаппарата Зоркий, выпускавшегося на КМЗ с 1949 года. Всего за время производства было выпущено чуть менее 40 тысяч фотоаппаратов Зенит.