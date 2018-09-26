Профессионалы не купят новый "Зенит", считает лауреат "Пулитцера"

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Обновленный фотоаппарат "Зенит", выпуск которого намерены возродить в России, вряд ли будут покупать профессионалы, заявил РИА Новости советский и российский фотожурналист, дважды лауреат Пулитцеровской премии Александр Земляниченко.

Ранее стало известно, что Красногорский завод имени С. А. Зверева и компания Leica возрождают в России производство легендарных фотоаппаратов Зенит в новом исполнении под названием Зенит М.

Камеры будут выпущены в лимитированном дизайне, эксклюзивной упаковке с индивидуальным номером. Тираж камеры ограничен: всего 500 штук номерных камер и объективов Зенитар 1,0/35 будут доступны к приобретению в России и Европе. Цена на фотоаппарат Зенит будет находиться в премиальном сегменте — от 5 до 6 тысяч евро.

Представители завода обещают, что с камерой Зенит М и объективом Зенитар 35 mm f/1.0 будет в состоянии справиться любой пользователь. Камера оснащена универсальным объективом, который имеет умеренно широкий угол съемки и позволяет снимать любой жанр — от портретов до пейзажей и натюрмортов.

Компания Leica выступает в этом проекте как OEM (original equipment manufacturer — оригинальный производитель оборудования — ред.) изготовитель камеры, поставщик комплектующих изделий, тогда как объектив изготавливается на 100% из российского сырья и собирается на Красногорском заводе.

"Я бы такой не купил. У меня есть Leica — зачем мне "Зенит" в таком случае? Я же не коллекционер фотоаппаратов. Я бы не купил, потому что фотография — это моя профессия, и мне нужно что-то надежное. Наверное, это для каких-то богатых туристов. Непонятно для чего, деньги немаленькие… Думаю, никого из профессионалов он не заинтересует. Но это забавно, наверное, поскольку мы здесь живем, "Зенит" знаем, многие через него прошли", — сказал Земляниченко.

Он рассказал, что "буквально несколько дней назад" разговаривал с представителями Leica в Москве, и, по словам собеседника агентства, они "тоже пока не до конца понимают, какая оптика там будет".

"Расскажу забавный случай. Когда я еще в "Комсомолке" работал, приезжает на уборку или еще что-то подобное кто-то из комсомольцев и спрашивает: а почему вы не "Зенитом" снимаете, а "Никоном"? Приходилось долго объяснять — потому что это профессиональное оборудование. Ну вот и сейчас так", — говорит Земляниченко.

Зенит — это разработанный в Советском Союзе малоформатный однообъективный зеркальный фотоаппарат. Это один из первых в мире однообъективных зеркальных фотоаппаратов, выпускавшийся на Красногорском механическом заводе с 1952 по 1956 годы. Он разработан на базе дальномерного фотоаппарата Зоркий, выпускавшегося на КМЗ с 1949 года. Всего за время производства было выпущено чуть менее 40 тысяч фотоаппаратов Зенит.