Володин предложил не выплачивать надбавки к пенсиям за депутатство

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин считает правильным, чтобы депутаты, которые имеют дополнительные доходы, не рассчитывали на депутатские надбавки к пенсиям.

"Надо думать о работе, а что касается вопроса, связанного с выплатой пенсий, придет время, конечно, мы все будем этот вопрос обсуждать", — сказал Володин отвечая на вопрос о том, сколько ему лет и какая у него будет пенсия.

"Считаю, что исходя из тех доходов, которые у меня есть, и собственности, в принципе из того, о чем неоднократно говорил, правильно тем, у кого есть возможности и он самодостаточен, не рассчитывать на те надбавки, которое даёт депутатство. Поэтому, скорее всего, многие депутаты, у кого есть возможность, и он имеет доходы, которые ему позволяют жить не только на депутатскую зарплату, имеют полное право — и это будет правильным — не думать о том и не рассчитывать на надбавки, которое даёт депутатство", — добавил политик.

"Единая Россия" 6 сентября внесла в Госдуму первый пакет поправок к законопроекту по изменениям в пенсионную систему. В числе внесенных поправок, в частности, была и поправка об отмене дополнительных пенсионных преференций для депутатов и сенаторов.

Госдума в июле приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако Путин предложил ряд мер для смягчения решения. В частности, он выступил за возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста, в том числе повышение пособия по безработице для них и введение ответственности для работодателей за увольнение перед пенсией.

Предложения Путина по изменению пенсионной системы были оформлены как поправки к законопроекту и внесены президентом в Госдуму 6 сентября, "Единая Россия" в этот день также внесла первый пакет поправок, которые были приняты в ходе рассмотрения проекта во втором чтении.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет.

Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.