Володин предложил не выплачивать надбавки к пенсиям за депутатство

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин считает правильным, чтобы депутаты, которые имеют дополнительные доходы, не рассчитывали на депутатские надбавки к пенсиям.
"Считаю, что исходя из тех доходов, которые у меня есть, и собственности, в принципе из того, о чем неоднократно говорил, правильно тем, у кого есть возможности и он самодостаточен, не рассчитывать на те надбавки, которое даёт депутатство. Поэтому, скорее всего, многие депутаты, у кого есть возможность, и он имеет доходы, которые ему позволяют жить не только на депутатскую зарплату, имеют полное право — и это будет правильным — не думать о том и не рассчитывать на надбавки, которое даёт депутатство", — добавил политик.
"Единая Россия" 6 сентября внесла в Госдуму первый пакет поправок к законопроекту по изменениям в пенсионную систему. В числе внесенных поправок, в частности, была и поправка об отмене дополнительных пенсионных преференций для депутатов и сенаторов.
Предложения Путина по изменению пенсионной системы были оформлены как поправки к законопроекту и внесены президентом в Госдуму 6 сентября, "Единая Россия" в этот день также внесла первый пакет поправок, которые были приняты в ходе рассмотрения проекта во втором чтении.
Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.