В Москве в рамках дней Будапешта прошла акция "Дерево дружбы"

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Акция "Дерево дружбы" прошла в Москве в рамках дней Будапешта, представители московских властей совместно с венгерской делегацией высадили в сквере на Кудринской площади липу, установив соответствующую табличку, передаёт корреспондент РИА Новости.

"Мы рады, что наши венгерские коллеги приняли участие в символической акции, посадке дерева дружбы, на одной из центральных площадей Москвы. Для нас это очень важно, потому что это символ не только дружбы, но и крепости наших отношений", — сказал руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей столицы Сергей Черемин.

Он напомнил, что в прошлом ноябре в рамках дней российской столицы на берегу Дуная в Будапеште открылась аллея имени Москвы. По его словам, это "самый откровенный символ дружбы, проявленный со стороны будапештских властей".

Как пояснил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский, дерево дружбы было высажено в рамках акции "Лунка в лунку", которая, в свою очередь, проходит под эгидой акции "Миллион деревьев", осенний этап которой стартовал 19 сентября. Всего в сквере на Кудринской площади было высажено 12 деревьев – три вяза и девять лип.

"На сегодняшней акции, символизирующей дружбу Москвы и Будапешта, мы доозеленили сквер на Кудринской площади, высадили девять лип и три вяза. Я думаю, что эти деревья свяжут нас более узкими узами дружбы, потому что наше сотрудничество, в том числе и в экологической сфере, очень прочное", — отметил Кульбачевский.

Всего же осенью этого года в рамках "Миллиона деревьев" в столице планируется высадить более девяти тысяч деревьев и более 158 тысяч кустарников.

"Дни Будапешта в Москве" проходят в столице с 24 по 26 сентября, в мероприятиях принимает участие представительная делегация венгерской столицы. Дни Будапешта организованы в рамках развития партнерских связей и исполнения программы сотрудничества между правительством Москвы и мэрией Будапешта на 2016-2019 годы, подписанной мэрами двух столиц Сергеем Собяниным и Иштваном Тарлошем.