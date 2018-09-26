МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Риск купить некачественное топливо среди всех регионов РФ наиболее велик в Хабаровском крае и Крыму, заявил замглавы Росстандарта Алексей Кулешов.

"Сегодня ведется достаточно большая работа по развитию лабораторной базы Росстандарта. На следующий год ориентировочно планируется выделить 400 миллионов рублей Росстандарту на оснащение лабораторий", — сказал Кулешов на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

"В первоочередном порядке планируется оснастить базовую лабораторию в Хабаровске и в Крыму. Сегодня эти регионы являются достаточно рисковыми, можно даже сказать — наиболее рисковыми с точки зрения оборота некачественной продукции (топлива — ред.)", — добавил он.

По словам замглавы Росстандарта, в этих регионах отсутствуют государственные лабораторные базы, а частные лаборатории представлены в недостаточном объеме. "Это не позволяет нам осуществлять надзорные функции должным образом", — указал Кулешов.