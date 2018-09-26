Госдума приняла во втором чтении проект о пенсионных изменениях

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении правительственный законопроект по совершенствованию пенсионного законодательства.
Третье чтение проекта, по словам председателя комитета Госдумы по труду Ярослава Нилова, может состояться уже в четверг.
Работа над законопроектом
В июле Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.
Однако в конце августа Владимир Путин предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения.
Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию — 60 лет для мужчин и 55 для женщин, он установлен десятки лет назад. Вопрос об изменениях пенсионного законодательства обсуждается достаточно давно. Необходимость поправок обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда число работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет.
Сегодня в большинстве государств пенсионный возраст составляет 60-65 лет.