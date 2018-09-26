МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Депутаты "Справедливой России" во главе с лидером фракции в Сергеем Мироновым после инцидента с российским Ил-20 в Сирии подготовили проект протокольного поручения нижней палаты парламента о запросе информации в Минтранс РФ о соответствии полетов над Израилем требованиям безопасности.
Министр обороны Сергей Шойгу 24 сентября огласил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в ответ на крушение Ил-20, ответственность за которое Россия возложила на Израиль. По словам министра, в соответствии с поручением президента, Москва оснастит командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления, которые есть только у ВС РФ, а также будет осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории, а самое главное — в течение двух недель передаст Сирии С-300. Министр отметил, что Россия в 2013 году по просьбе Израиля приостановила поставки С-300 Сирии, но сейчас ситуация изменилась, и не по вине РФ.
Авторы поручения считают, что после инцидента с Ил-20 нужно принять дополнительные меры для защиты прав россиян, направленные на "недопустимость повторения аналогичной ситуации в сфере международной гражданской авиации с участием российских воздушных судов".
"Исходя из вышеизложенного Государственная дума считает необходимым поручить комитету Государственной думы по транспорту и строительству запросить в министерстве транспорта Российской Федерации информацию о том, соответствуют ли полеты над территорией Израиля — страны, осуществляющей в настоящий момент активные боевые действия в воздушном пространстве, международным и российским требованиям авиационной безопасности и безопасности полетов", — говорится в проекте протокольного поручения.