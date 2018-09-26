МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Депутаты "Справедливой России" во главе с лидером фракции в Сергеем Мироновым после инцидента с российским Ил-20 в Сирии подготовили проект протокольного поручения нижней палаты парламента о запросе информации в Минтранс РФ о соответствии полетов над Израилем требованиям безопасности.

Министр обороны Сергей Шойгу 24 сентября огласил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в ответ на крушение Ил-20, ответственность за которое Россия возложила на Израиль. По словам министра, в соответствии с поручением президента, Москва оснастит командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления, которые есть только у ВС РФ, а также будет осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории, а самое главное — в течение двух недель передаст Сирии С-300. Министр отметил, что Россия в 2013 году по просьбе Израиля приостановила поставки С-300 Сирии, но сейчас ситуация изменилась, и не по вине РФ.

Авторы поручения считают, что после инцидента с Ил-20 нужно принять дополнительные меры для защиты прав россиян, направленные на "недопустимость повторения аналогичной ситуации в сфере международной гражданской авиации с участием российских воздушных судов".

Согласно тексту поручения, случившееся с Ил-20 может свидетельствовать о том, что Израиль осуществляет военные маневры без соблюдения ранее достигнутых договоренностей с РФ, более того в настоящий момент организованно применяет военно-воздушные силы, что создает опасность как для Сирии, так и для других стран, ведущих борьбу с терроризмом на Ближнем Востоке. Эти обстоятельства, считают эсеры, создают риск безопасности для воздушных судов гражданской авиации, осуществляющих плановые полеты над Израилем.

"Исходя из вышеизложенного Государственная дума считает необходимым поручить комитету Государственной думы по транспорту и строительству запросить в министерстве транспорта Российской Федерации информацию о том, соответствуют ли полеты над территорией Израиля — страны, осуществляющей в настоящий момент активные боевые действия в воздушном пространстве, международным и российским требованиям авиационной безопасности и безопасности полетов", — говорится в проекте протокольного поручения.