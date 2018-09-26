Челябинские власти планируют решить проблему с вывозом мусора к 1 октября

ЧЕЛЯБИНСК, 26 сен – РИА Новости. Власти Челябинска и региона планируют к 1 октября решить проблему с вывозом мусора с переполненных контейнерных площадок города, сообщил РИА Новости в среду пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Федечкин.

По данным прокуратуры, по поручению прокурора Челябинской области Виталия Лопина в Челябинске проведена проверка соблюдения федерального законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления. Проверка выявила 334 факта ненадлежащего состояния контейнерных площадок из-за длительного невывоза отходов.

Как сообщала горадминистрация, главой Челябинска Евгением Тефтелевым в городе был объявлен режим ЧС, из резервного фонда главам районных администраций по решению главы города было направлено 14 миллионов рулей на уборку мусора.

"С понедельника в Челябинске удалось выйти на необходимые и даже опережающие темпы вывоза мусора. Во вторник, это зафиксированный факт, техники работало на вывозе больше, чем до момента возникновения проблемы, и работает она в две смены. Задача, поставленная губернатором, – окончательно исправить ситуацию с вывозом мусора к ближайшему понедельнику", — сказал собеседник агентства.

По его мнению, принимаемые в настоящее время меры достаточные для локализации проблемы, так как решаются две задачи – устранение текущей проблемы и принятие всех необходимых мер, чтобы в будущем не допустить ее повторения.

Он напомнил, что с проблемой вывоза мусора власти Челябинска впервые столкнулись в начале прошлой недели, когда 11 из 16 частных перевозчиков отказались вывозить мусор на новую свалку – за черту города. Поэтому проблема коснулась не всего города, а только зоны их обслуживания (хотя на их долю приходится 85% города), пояснил Федечкин.

Пресс-секретарь добавил, что альтернативное место вывоза мусора в итоге не устроило эти 11 перевозчиков, и они в одностороннем порядке прекратили вывозить мусор, ссылаясь на то, что это невыгодно. "Однако мы четко понимаем, что тариф экономически выверен, и другие компании, занимавшиеся вывозом, он устраивает. А рост тарифа ударит по кошелькам людей", — заметил он.

Причем, по его данным, если изучить афилированность, то "понимаешь, что вся проблема крутится вокруг 2-3-4 фамилий". Федечкин напомнил, что в настоящее время отказом от исполнения своих обязательств занимаются прокуратура и контрольно-счетная палата города. Все же силы властей брошены на решение проблемы, добавил он.

Ранее главе города Челябинска Евгению Тефтелеву заместителем прокурора области Андреем Обороком объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.

Также сообщалось, что губернатор Челябинской области Борис Дубровский распорядился привлечь мусоровозы из других муниципалитетов для оперативного решения проблемы с вывозом мусора в Челябинске.